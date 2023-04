Matches



Con la giusta grinta

sabato, 1 aprile 2023, 19:46

La Lucchese decide di sorprendere ancora una volta tutti e centra un bel pari a Cesena al termine di una gara dove, tutto sommato, rischia poco e dove trova la forza di replicare al gol in avvio dei padroni di casa con una prodezza, da palati fini, di Panico. Il pari è pienamente meritato e il Cesena, forse assillato dalla necessità di fare punti a tutti i costi per recuperare lo svantaggio da una sempre più zoppicante Reggiana, non ha saputo andare oltre una gara tutta nervi e poca sostanza. I rossoneri, fatti salvi gli ultimi venti minuti, dove hanno inevitabilmente arretrato (anche per il calo di alcuni elementi tra cui l'ottimo De Maria all'esordio) hanno limitato le sfuriate bianconere cercando qualche ripartenza, via via con minore intensità

Pronti, via ed è subito la Lucchese a rendersi pericolosa con un colpo di testa di Fabbrini alto di un soffio, ben servito dall'esordiente De Maria, schierato a sorpresa da Maraia dal primo minuto. Al 6' è Bruzzaniti dal limite a provare a inquadrare la porta e sul contropiede conseguente all'angolo Shpendi fa frizzare la mani a Cucchietti. A passare in vantaggio sono i padroni di casa, tanto per cambiare su un calcio da fermo: al secondo angolo consecutivo, Celiento buca la porta dopo un primo tentativo di Shpendi. Un'altra splendida, si fa per dire, dormita della difesa rossonera. Ma passano meno di dieci minuti e la Lucchese trova il pari, anch'esso sugli sviluppi di un corner, il merito però è tutto di Giuseppe Panico che fa un gol da cineteca con una semirovesciata al volo che strappa gli applausi. L'attaccante del Crotone mostra ancora una volta tutto il suo valore. Ma non è finita: al 39' Bruzzaniti, defilato sulla destra, spaventa il pubblico romagnolo con un tiro che viene deviato.

La ripresa comincia con una bella sgroppata di Tumbarello che mette al centro, ma la difesa cesenate libera non senza affanno. Il Cesena preme, ma la Lucchese è ordinata e con una nuova combinazione rapida mette Panico in condizione di colpire al 13': l'attaccante viene fermato al limite dell'area. Per vedere i padroni di casa si deve attendere il 19', quando la palla rimbalza pericolosamente e a lungo davanti alla porta di Cucchietti, ma la difesa rossonera alla fine spazza. Due minuti dopo Shpendi colpisce la parte alta della traversa. La pressione dei padroni di casa comincia a farsi intensa, mister Toscano mette anche l'ex Ferrante per aumentare il peso offensivo. Maraia risponde con D'Alena e Visconti. E poi con Ravasio e Alagna. I minuti passano, ma Cucchietti, ammonito e dunque destinato a saltare il prossimo match, non corre pericoli anche se i rossoneri con il passare dei minuti perdono troppi duelli a centrocampo. Maraia si arrabbia e fa bene. Al 90' Shpendi ha l'occasione giusta, ma viene contrato da un difensore al momento della conclusione. I cinquei di recupero non spostano l'inerzia di una gara che la Lucchese ha affrontato con il piglio giusto: l'emblema dello spirito di quest'oggi dei rossoneri è una caccia feroce al pallone di Visconti negli ultimi minuti di gara nella metà campo dei padroni di casa. Il primo ostacolo è stato superato, ma la corsa play off, con la vittoria della Recanatese, non è ancora conclusa.

Cesena-Lucchese: 1-1

Cesena: Tozzo, Chiarello (15' st Saber), Shpendi S., Celiento, Ciofi, Adamo, Corazza, Prestia, De Rose (35' st Bumbu), Calderoni (15' st Mustacchio), Brambilla (21' st Ferrante). A disp. Lewis, Pollini, Zecca, Albertini, Bianchi, David. Udoh Shpendi C., Pieraccini. All. Toscano

Lucchese: Cucchietti, Tiritiello, Tumbarello, Panico, Quirini (33' st Alagna), Franco (26' st D'Alena), Bruzzaniti, Benassai, Fabbrini (33' st Ravasio), Di Quinzio (26' st Visconti), De Maria (43' st Merletti). A disp. Coletta, Galletti, Alagna, Ferro, Rizzo Pinna, Romero, Bianchimano, D'Ancona, Mastalli. All. Maraia.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

Reti: 23' pt Celiento, 31' Panico.

Note. Ammoniti: Panico, Celiento, Ciofi, Quirini, Cucchietti, Fabbrini, Corazza, Bruzzaniti. Angoli 7-6.