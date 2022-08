Mondo Pantera



Lucchese Femminile, al via la preparazione

martedì, 23 agosto 2022, 16:11

E’ iniziata l’avventura della Lucchese Femminile sotto la direzione tecnica di Tony Carruezzo. Le ragazze, che sono state inserite nel girone A del campionato di serie C, hanno sostenuto il primo allenamento all’impianto di Saltocchio, a dare loro il benvenuto anche il direttore sportivo Manuel Lencioni e la presidente Manola Maggianetti. Gli allenamenti proseguiranno adesso fino all’inizio del campionato previsto per domenica 11 settembre in casa contro il Freedom Cuneo. La società è al lavoro per mettere in cantiere anche qualche amichevole, che possa dare alle ragazze il ritmo partita.



“E’ un ruolo che ho accettato molto volentieri – ha spiegato Carruezzo – perché già dallo scorso anno ho avuto il piacere di collaborare con la prima squadra femminile. Questo è calcio diverso dal maschile, però altrettanto entusiasmante, loro hanno un modo di allenarsi e di concepire questo sport diverso, ma molto professionale e ci tengono tantissimo a fare bene. Per è stato un piacere accettare questa sfida. Abbiamo cercato di allestire una squadra competitiva, che sicuramente venderà cara la pelle”.



Questa la rosa a disposizione. Portieri: Alice Pignagnoli e Chiara Abraimi. Difensori: Clizia Lemhan, Flavia Catalano, Giulia Nellini, Caterina Campagni, Chiara Piccini, Giovanna Dell’Osso, Laura Migliavacca , Gioia Moriconi e Erika Orsi. Centrocampisti, Lidia Suvet, Valentina Bengasi, Eleonora Lapperier, Giulia Cotrer, Silvia Iannetti, Ilaria Orsi e Lucia Dalle Piagge. Attaccanti Valeria Perna, Rebecca La Face, Benedetta Fenili e Anna Paulina Rokicka.