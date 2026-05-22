Abbonamenti, scatta la vendita libera

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 16 luglio 2026, 13:22

Prende il via la campagna abbonamenti 2026/27: la società rossonera ha riservato una prelazione (e prezzi più contenuti) agli abbonati della stagione 2025/26 dal 16 al 31 luglio. Dal 1 agosto vendita libera per tutti: ecco i prezzi e gli orari del botteghino

lunedì, 25 maggio 2026, 22:16

Festeggiati, dietro il coro di San Michele dove sorse il club, i 121 anni di storia rossonera: alla cerimonia presenti, tra gli altri, il vice sindaco B arsasnti, il patron rossonero Brunori, il direttore del settore giovanile Morgia, il professor Sereni e Lucio Nobile presidente del Panathlon

sabato, 23 maggio 2026, 18:04

Il patron rossonero sul palco della Curva Ovest Fest 2026 in corso di svolgimento nel piazzale retrostante la curva cuore dei sostenitori della Lucchese. Brunori è intervenuto accompagnato dal direttore generale Gianni, dal direttore del settore giovanile Morgia e da una rappresentanza di giocatori, tra cui capitan Santeramo

venerdì, 22 maggio 2026, 16:55

Tanta gente alla cena del Lucchese Club di Camigliano, una realtà legata da tantissimo tempo ai colori rossoneri, ormai da oltre 40 anni. E l'occasione è stata quanto mai propizia vista la conclusione trionfale del campionato: presente anche il patron Brunori e una rappresentanza della società