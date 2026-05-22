Abbonamenti, scatta la vendita libera

Mondo Pantera
martedì, 21 luglio 2026, 18:38
La Lucchese Calcio comunica che, a partire da domani, mercoledì 22 luglio, sarà aperta anche la vendita libera della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/27.Resta comunque valida, fino a venerdì 31 luglio 2026, la fase di prelazione riservata ai tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento nella stagione 2025/26, i quali potranno continuare a usufruire delle tariffe agevolate previste.Per esercitare il diritto di prelazione sarà necessario presentarsi al punto vendita muniti dell’abbonamento sottoscritto nella stagione 2025/26.
LISTINO PREZZI – FASE DI PRELAZIONE (valida fino al 31 luglio 2026)
CURVA OVEST: Intero: € 85 Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 60,00Ridotto (Under 14 e Donne): € 40,00
GRADINATA: Intero: € 160,00Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 90,00Ridotto (Under 14 e Donne): € 45,00
TRIBUNA LATERALE: Intero: € 230,00Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 140,00Ridotto (Under 14 e Donne): € 80,00
LISTINO PREZZI – VENDITA LIBERA (dal 22 luglio 2026)
CURVA OVEST: Intero: € 100,00Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 70,00Ridotto (Under 14 e Donne): € 45,00
GRADINATA: Intero: € 180,00Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 110,00Ridotto (Under 14 e Donne): € 50,00
TRIBUNA LATERALE: Intero: € 260,00Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 160,00Ridotto (Under 14 e Donne): € 90,00
Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso il Point dello Stadio Porta Elisa, in Via dello Stadio 1, Lucca.Orari del punto vendita: - dal lunedì al venerdì: 15:30 - 19:30- sabato: 10:00 - 13:00L’abbonamento sarà valido per 16 gare casalinghe di campionato.La società si riserva la facoltà di indire nel corso della stagione una “Giornata Rossonera” Vedi menoTutte le reazioni:4343
giovedì, 16 luglio 2026, 13:22
Prende il via la campagna abbonamenti 2026/27: la società rossonera ha riservato una prelazione (e prezzi più contenuti) agli abbonati della stagione 2025/26 dal 16 al 31 luglio. Dal 1 agosto vendita libera per tutti: ecco i prezzi e gli orari del botteghino
lunedì, 25 maggio 2026, 22:16
Festeggiati, dietro il coro di San Michele dove sorse il club, i 121 anni di storia rossonera: alla cerimonia presenti, tra gli altri, il vice sindaco B arsasnti, il patron rossonero Brunori, il direttore del settore giovanile Morgia, il professor Sereni e Lucio Nobile presidente del Panathlon
sabato, 23 maggio 2026, 18:04
Il patron rossonero sul palco della Curva Ovest Fest 2026 in corso di svolgimento nel piazzale retrostante la curva cuore dei sostenitori della Lucchese. Brunori è intervenuto accompagnato dal direttore generale Gianni, dal direttore del settore giovanile Morgia e da una rappresentanza di giocatori, tra cui capitan Santeramo
venerdì, 22 maggio 2026, 16:55
Tanta gente alla cena del Lucchese Club di Camigliano, una realtà legata da tantissimo tempo ai colori rossoneri, ormai da oltre 40 anni. E l'occasione è stata quanto mai propizia vista la conclusione trionfale del campionato: presente anche il patron Brunori e una rappresentanza della società