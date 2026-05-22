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Abbonamenti, scatta la vendita libera

martedì, 21 luglio 2026, 18:38

La Lucchese Calcio comunica che, a partire da domani, mercoledì 22 luglio, sarà aperta anche la vendita libera della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/27.Resta comunque valida, fino a venerdì 31 luglio 2026, la fase di prelazione riservata ai tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento nella stagione 2025/26, i quali potranno continuare a usufruire delle tariffe agevolate previste.Per esercitare il diritto di prelazione sarà necessario presentarsi al punto vendita muniti dell’abbonamento sottoscritto nella stagione 2025/26.

LISTINO PREZZI – FASE DI PRELAZIONE (valida fino al 31 luglio 2026)

CURVA OVEST: Intero: € 85 Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 60,00Ridotto (Under 14 e Donne): € 40,00

GRADINATA: Intero: € 160,00Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 90,00Ridotto (Under 14 e Donne): € 45,00

TRIBUNA LATERALE: Intero: € 230,00Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 140,00Ridotto (Under 14 e Donne): € 80,00

LISTINO PREZZI – VENDITA LIBERA (dal 22 luglio 2026)

CURVA OVEST: Intero: € 100,00Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 70,00Ridotto (Under 14 e Donne): € 45,00

GRADINATA: Intero: € 180,00Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 110,00Ridotto (Under 14 e Donne): € 50,00

TRIBUNA LATERALE: Intero: € 260,00Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 160,00Ridotto (Under 14 e Donne): € 90,00

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso il Point dello Stadio Porta Elisa, in Via dello Stadio 1, Lucca.Orari del punto vendita: - dal lunedì al venerdì: 15:30 - 19:30- sabato: 10:00 - 13:00L’abbonamento sarà valido per 16 gare casalinghe di campionato.La società si riserva la facoltà di indire nel corso della stagione una “Giornata Rossonera” Vedi menoTutte le reazioni:4343

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