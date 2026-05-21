Mondo Pantera



Lucchese, al via la Campagna abbonamenti "T'immagini..."

giovedì, 16 luglio 2026, 13:22

Prende il via la campagna abbonamenti 2026/27 della Lucchese Calcio e non poteva che prendere il nome di "T'immagini...", la canzone di Vasco Rossi che ha fatto da colonna sonora nella scorsa stagione. "È il momento di esserci e di vivere insieme il ritorno della Lucchese in un campionato nazionale", è il commento della società rossonera che ha riservato una prelazione (e prezzi più contenuti) agli abbonati della stagione 2025/26 dal 16 al 31 luglio che per farla valere sarà necessario presentarsi con l’abbonamento della stagione passata.

La vendita libera scatterà invece dal 1° agosto. Le tessere sono sottoscrivibilie al Point dello stadio Porta Elisa dal lunedì al venerdì (ore15:30-19:30) e il sabato (ore 10-13). L’abbonamento sarà valido per 16 gare casalinghe di campionato.

Ecco i prezzi che prevedono tariffe diverse per i già abbonati e per i non abbonati.

CURVA OVEST: intero 85 euro prelazione, 100 euro vendita libera; ridotto 15-25 anni e over 70 60 euro prelazione, 70 vendita libera; ridotto under 14 e donne, 40 euro prelazione, 45 vendita libera.

GRADINATA: intero 160 euro prelazione, 180 vendita libera; ridotto 15-25 anni e over 70 90 euro prelazione, 110 euro vendita libera; ridotto under 14 e donne 45 euro prelazione 50 vendita libera.

TRIBUNA LATERALE: intero 230 euro prelazione, 260 vendita libera; ridotto 15-25 anni e over 70 140 prelazione, 160 euro vendita libera; ridotto under 14 e donne 80 euro prelazione e 90 vendita libera.