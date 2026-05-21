Lucchese, al via la Campagna abbonamenti "T'immagini..."

Mondo Pantera
giovedì, 16 luglio 2026, 13:22
Prende il via la campagna abbonamenti 2026/27 della Lucchese Calcio e non poteva che prendere il nome di "T'immagini...", la canzone di Vasco Rossi che ha fatto da colonna sonora nella scorsa stagione. "È il momento di esserci e di vivere insieme il ritorno della Lucchese in un campionato nazionale", è il commento della società rossonera che ha riservato una prelazione (e prezzi più contenuti) agli abbonati della stagione 2025/26 dal 16 al 31 luglio che per farla valere sarà necessario presentarsi con l’abbonamento della stagione passata.
La vendita libera scatterà invece dal 1° agosto. Le tessere sono sottoscrivibilie al Point dello stadio Porta Elisa dal lunedì al venerdì (ore15:30-19:30) e il sabato (ore 10-13). L’abbonamento sarà valido per 16 gare casalinghe di campionato.
Ecco i prezzi che prevedono tariffe diverse per i già abbonati e per i non abbonati.
CURVA OVEST: intero 85 euro prelazione, 100 euro vendita libera; ridotto 15-25 anni e over 70 60 euro prelazione, 70 vendita libera; ridotto under 14 e donne, 40 euro prelazione, 45 vendita libera.
GRADINATA: intero 160 euro prelazione, 180 vendita libera; ridotto 15-25 anni e over 70 90 euro prelazione, 110 euro vendita libera; ridotto under 14 e donne 45 euro prelazione 50 vendita libera.
TRIBUNA LATERALE: intero 230 euro prelazione, 260 vendita libera; ridotto 15-25 anni e over 70 140 prelazione, 160 euro vendita libera; ridotto under 14 e donne 80 euro prelazione e 90 vendita libera.
lunedì, 25 maggio 2026, 22:16
Festeggiati, dietro il coro di San Michele dove sorse il club, i 121 anni di storia rossonera: alla cerimonia presenti, tra gli altri, il vice sindaco B arsasnti, il patron rossonero Brunori, il direttore del settore giovanile Morgia, il professor Sereni e Lucio Nobile presidente del Panathlon
sabato, 23 maggio 2026, 18:04
Il patron rossonero sul palco della Curva Ovest Fest 2026 in corso di svolgimento nel piazzale retrostante la curva cuore dei sostenitori della Lucchese. Brunori è intervenuto accompagnato dal direttore generale Gianni, dal direttore del settore giovanile Morgia e da una rappresentanza di giocatori, tra cui capitan Santeramo
venerdì, 22 maggio 2026, 16:55
Tanta gente alla cena del Lucchese Club di Camigliano, una realtà legata da tantissimo tempo ai colori rossoneri, ormai da oltre 40 anni. E l'occasione è stata quanto mai propizia vista la conclusione trionfale del campionato: presente anche il patron Brunori e una rappresentanza della società
giovedì, 21 maggio 2026, 19:01
Torna, come di consuetudine a ogni fine campionato, la festa dei ragazzi della Curva Ovest che si ritroveranno sabato 23 maggio nel piazzale antistante il settore cuore pulsante del tifo rossonero per festeggiare un'altra annata, stavolta coronata da un successo sul campo. Il programma: presente anche una rappresentanza della squadra