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Abbonamenti, la prelazione si chiude con 900 tessere sottoscritte

domenica, 2 agosto 2026, 16:46

La Lucchese Calcio comunica che, dall'apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/27, è stato toccato il traguardo dei 900 abbonati. "Un risultato importante – si legge in una nota – che testimonia ancora una volta la passione e la vicinanza del popolo rossonero alla squadra, in vista del ritorno della Lucchese in un campionato nazionale".

Si tratta di un dato parziale, che segnala però qualche defezione rispetto al numero complessivo dello scorso anno, pari a circa 1000: alcuni tifosi non hanno evidentemente voluto usufruire della prelazione che consentiva loro di ottenere un risparmio. Dal primo agosto è infatti terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati della stagione 2025/26 e prosegue la vendita libera, aperta a tutti i tifosi rossoneri a prezzi pieni.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso il Point dello Stadio Porta Elisa, in Via dello Stadio 1, Lucca. Orari del punto vendita: dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:30 alle 19:30 e il sabato dalle ore 10 alle 13. L'abbonamento sarà valido per 16 gare casalinghe del campionato, la società si riserva infatti la facoltà di indire nel corso della stagione una "Giornata Rossonera".

Ecco il listino prezzi:

CURVA OVEST Intero: € 100; Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 70; Ridotto (Under 14 e Donne): € 45

GRADINATA Intero: € 180; Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 110; Ridotto (Under 14 e Donne): € 50

TRIBUNA LATERALE Intero: € 260; Ridotto (15-25 anni e Over 70): € 16; Ridotto (Under 14 e Donne): € 90