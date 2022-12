Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 5 dicembre 2022, 09:00

Dietro al roccioso difensore rossonero, nella classifica del trofeo di rendimento che Gazzetta Lucchese mette in palio da 16 anni sulla base dei voti attribuiti dai vari quaotidiani, si fanno strada tre giocatori: Rizzo Pinna, Franco e Tumbarello

venerdì, 2 dicembre 2022, 18:51

La società rossonera ha deciso di proporre ai propri tifosi la “replica” di tre maglie che hanno fatto la storia della Lucchese: quella da trasferta della stagione '77-78, quella del '96-97 in serie B e quella del centenario del 2005. Ecco dove acquistarle

mercoledì, 30 novembre 2022, 19:55

Attivata la prevendita dei biglietti per la gara in programma sabato 3 dicembre alle 17.30 presso tutte le rivendite Etes: ecco dove trovarli a Lucca. Il settore ospiti sarà disponibile sino a venerdì, gli altri anche nel giorno della partita

mercoledì, 30 novembre 2022, 12:04

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà eccezionalmente in onda questa sera alle 19.05 (anziché il lunedì') sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: sarà l'occasione per riparlare della bella vittoria contro il Cesena e delle prospettive in campionato