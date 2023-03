Mondo Pantera



Striscioni e volantini: il tifo rossonero chiama a raccolta

venerdì, 3 marzo 2023, 20:26

Striscioni a molte rotatorie della città, volantini davanti alle scuole: la scelta della Lucchese di abbassare i prezzi della Curva Ovest per favorire l'ingresso dei più giovani allo stadio è stata gradita anche da alcuni dei gruppi organizzati, come Quei Bravi Ragazzi che nella giornata di oggi hanno affisso striscioni invitanti a recarsi allo stadio oltre che a volantinare davanti a alcune delle principali scuole cittadine

"Questa mattina – si legge su Facebook – Lucca si é risvegliata con gli striscioni appesi nelle strade principali con l'intento di far risvegliare l'amore per la Lucchese da parte della città , e sempre questa mattina c'è stato il volantinaggio in diversi istituti della piana per caricare i ragazzi (i quali tra 10 e 16 anni entreranno con 1€) a venire Domenica in curva.Torniamo a lodare l'iniziativa della società per portare i giovani allo stadio e ci auspichiamo che sia solo l'inizio di un percorso in cui la società Lucchese dovrà essere la principale protagonista, andando nelle scuole della piana e invitando i settori giovanili della provincia.Ma quale serie A, Tifa la squadra della tua città! DOMENICA ORE 14:30 VIENI IN CURVA CON NOI!"QUEI BRAVI RAGAZZI".