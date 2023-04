Mondo Pantera



Stasera la nuova puntata di Corner Corto: c'è Davide Di Quinzio

lunedì, 17 aprile 2023, 16:03

Torna l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it): questa sera sarà l'occasione per riparlare della sconfitta di Carrara ma soprattutto dell'accesso ai play off dei rossoneri insieme al centrocampista Davide Di Quinzio.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti: questa sera alle ore 19.05. Spazio dunque alle vicende rossonere. Alle ⏰19.05: non mancate!