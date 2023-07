Mondo Pantera



La Lucchese cambia il logo

venerdì, 28 luglio 2023, 12:53

La Lucchese cambia il logo: è la notizia che viene comunicata nel giorno della presentazione della campagna abbonamenti. Cambia, dopo decenni il logo, a sorpresa, e diventa a forma di scudo con la Pantera che viene rimodernata. Ma per questa stagione sulle maglie resterà quello storico. Cambia anche la grafica che verrà utilizzata sui social. Il labirinto di San Martino campeggerà su un po' tutti i prodotti, anche sui pass per l'ingresso allo stadio, largo uso anche della scritta 1905. Cambio di passo anche sul merchandising. Previsto anche uno stand a Lucca Comics and Games. Rifatto anche il logo del settore giovanile con una immagine stilizzata. Spazio anche a un logo per gli esport dove la Lucchese sarà presente sulle piattaforme.

“Abbiamo colto questa occasione importante anche per una sorpresa – ha spiegato l'amministrazione delegato Ray Lo Faso – è un passaggio tra il passato e il futuro e abbiamo deciso di fare un restyling importante del logo per proiettarsi in un'era più moderna. Senza un logo di proprietà non potevamo sviluppare le nostre strategie. Gli sponsor? Ne parleremo più avanti, abbiamo già dei contatti e una rete a cui rivolgersi”.

Presenti anche il sindaco Mario Pardini insieme agli assessori Pisano e Minniti e al capo di gabinetto Placido. Wally Comunication con tra gli altri Nico Venturi ha presentato il nuovo logo, mentre responsabile della comunicazione resta Alessia Lombardi. “Per realizzare questo logo ci siamo ispirati a Lucca e alla sua storia – ha spiegato Venturi – ammodernando la comunicazione della Lucchese, riprende la torre e lo scudo della città. La Pantera rimarrà ma modernizzata con la coda che avrà la forma di un baluardo”.

Manuel Marchesi ha invece presentato la nuova campagna abbonamenti che come slogan ha “Tra le mure amiche”. “Vogliamo portare un clima più inclusivo anche attraverso i prezzi – ha spiegato – che varieranno a seconda di quando verranno sottoscritti”. Gli abbonamenti avranno valore per 18 gare su 19, una sarà la giornata rossonera.

Ecco i prezzi: Curva Ovest: 90 euro (nei primi 10 giorni), 110 prezzo pieno; per chi ha tra 15 e 25 anni e oltre 70: 65 euro e 80 a prezzo pieno; per chi ha tra 8 e 14 anni e donne 45 euro, sotto gli 8 anni gratis.

Gradinata: 170 euro nei primi giorni e 200 successivamente; tra 15-25 anni e oltre 70: 90 euro e successivamente 120, 8-14 anni e donne 50 prezzo unico, under 8 gratis.

Tribuna laterale: 230 inizialmente (primi dieci giorni) e poi 270; tra 15 e 25 anni e over 79: 120 prima e 150 successivamente; tra gli 8 e i 14 anni e donne: 90 euro prezzo unico.

E i prezzi della partita? Curva Ovest: 9 euro, ridotto 15-25 e 70 6 euro, tra gli 8 e 14 e donne 5 euro, sotto gli 8 gratis. Gradinata: 15 euro, ridotto 15-25 anni e 70: 9 euro, ridotto 8-14 6 euro; sotto gli 8 anni gratis. Tribuna: 24 euro intero, ridotto 15-25 e 70 anni 19 euro, ridotto 8-14 anni 12 euro, ridotto under 8 anni gratis.