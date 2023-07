Mondo Pantera



La Lucchese lancia le nuove maglie

mercoledì, 26 luglio 2023, 14:50

Presentazione delle maglie 2023-2024 che in modo del tutto nuovo la Lucchese decide di affidare a un video sui propri canali social: saranno tre le casacche per la prossima stagione lanciate nel video, caricato a una velocità che rende quasi impossibile (o perlomeno da mal di testa) la visione dei nuovi modelli indossata da una ragazza in alcuni degli scenari più caratteristici della città oltre che allo stadio.

La prima sarà la tradizionale casacca rossonera a strisce molto ampie, decisamente una delle più ampie degli ultimi anni; la seconda maglia, dal video davvero molto particolare e bella è una sorta di maglia della Sampdoria in veste rossonera: fondo nero e bande al petto rossonera circondate dal bianco; la terza, infine, bianca con i bordi rossi che richiamano la città e dei richiami sempre rossi sul petto. Lo sponsor tecnico anche per il prossimo campionato, dopo che si era sparse voci di ingressi in corsa, sarà ancora Ready. Tutte e tre le maglie sono con lo scollo a v.