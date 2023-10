Lucchese-Portsmouth, una nuova pagina della storica amicizia

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 12 ottobre 2023, 14:50

Attiva la prevendita della gara con gli abruzzesi che saranno di scena al Porta Elisa domenica 22 ottobre prossimo: ecco gli orari delle biglietterie dello stadio e gli altri punti vendita dove acquistare i tagliandi

lunedì, 9 ottobre 2023, 14:37

Torna stasera Corner Corto, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per affrontare tutti i temi legati alla prima sconfitta in campionato dei rossoneri con la Torres e all'antivigilia della gara di recupero di Ferrara

venerdì, 6 ottobre 2023, 08:55

Chi in aereo, i più in nave, ma saranno davvero parecchi i tifosi rossoneri che non mancheranno l'appuntamento con la trasferta di Sassari in casa della capolista Torres. Quanto mancano ancora alcune ore alla chiusura della vendita dei biglietti per il settore ospiti, sono già una ottantina i supporter della...

lunedì, 2 ottobre 2023, 08:29

Torna stasera Corner Corto, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per affrontare tutti i temi legati alla bella vittoria dei rossoneri con il Pineto ma che già domani torneranno in campo in Coppa Italia a Arezzo