Mondo Pantera



Olbia-Lucchese, biglietti in vendita

martedì, 31 ottobre 2023, 07:52

Sono in vendita sul sito www.ciaotickets.com i biglietti per il settore ospiti dello stadio Nespoli dove domenica prossima, alle ore 14, la Lucchese farà visita all'Olbia. I tagliandi saranno come di consueto disponibili sino alle 19 del giorno precedente la gara.

Il costo del biglietto è pari a 13 euro se intero, mentre per le donne, i disabili e gli under 17 è ridotto a 5 euro. Nella recente trasferta in Sardegna, quella di Sassari (nella foto), furono una ottantina i tifosi rossoneri che giunsero sull'isola.