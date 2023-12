Mondo Pantera



Stasera torna Corner Corto

giovedì, 7 dicembre 2023, 12:31

Torna stasera Corner Corto, in via straordinaria di giovedì, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it): sarà l'occasione per affrontare tutti i temi legati al rilancio in campionato dopo la vittoria contro la Juventus B e in vista dei tanti impegni ravvicinati che attendono i rossoneri.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti questa sera alle ore 19.05. Spazio dunque alle vicende rossonere. Alle ⏰19.05: non mancate!