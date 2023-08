Mondo Pantera



Abbonamenti: la campagna prosegue online e al Lucchese Point

domenica, 27 agosto 2023, 19:17

La società rossonera comunica i giorni e gli orari di apertura per la sottoscrizione degli abbonamenti per la prossima settimana. Ecco il comununicato del club:

"Prosegue online e al Lucchese Point la campagna abbonamenti della Lucchese 1905. In attesa dell’apertura della tribuna laterale, che avverrà dopo il sopralluogo della commissione vigilanza, grazie all’importante lavoro di ristrutturazione effettuato dalla società del Presidente Bulgarella, i tifosi che vorranno sottoscrivere il tagliando valido per 18 gare potranno farlo da domani lunedì 28 a giovedì 31 agosto dalle 15.30 alle 19, mentre venerdì 1 settembre il Point rossonero sarà aperto dalle 10 alle 12.30, poi la prevendita proseguirà dalle 15.30 fino all’inizio del match alla biglietteria della Curva Ovest.

Sarà possibile, fino al 31 agosto, per chi ha già sottoscritto l’abbonamento nel settore di gradinata variarlo ed acquistarlo di tribuna pagando la differenza.

Questi i prezzi:

Curva Ovest

- intero € 110,00;

- ridotto 15-25 anni e over 70 € 80,00;

- ridotto donna e 8-14 anni € 45,00;

- ridotto Under 8 € 0,00;

Gradinata

- intero € 200,00;

- ridotto 15-25 anni e over 70 € 120,00;

- ridotto donna e 8-14 anni € 50,00;

- ridotto Under 8 € 0,00".