Mondo Pantera



Abbonamenti, superata quota 1200

martedì, 29 agosto 2023, 19:38

Altro scatto in avanti per la campagna abbonamenti rossonera che ha toccato 1202 tessere, con 135 biglietti sinora venduti per la gara contro il Perugia. Già in vendita gli abbonamenti per la Tribuna laterale coperta.

Questi i prezzi validi fino al 9 settembre per la Tribuna:

- intero € 230,00;

- ridotto 15-25 anni e over 70 € 120,00;

- ridotto donna e 8-14 anni € 90,00;

- ridotto Under 8 € 0,00.

Sarà possibile acquistare anche i biglietti dello stesso settore validi per la prima gara casalinga contro il Perugia al costo di:

- intero € 24,00 più prevendita;

- ridotto 15-25 anni e over 70 € 19,00 più prevendita;

- ridotto donna e 8-14 anni € 12,00 più prevendita;

- ridotto Under 8 € 0,00.

Ricordiamo che il Lucchese Point, dove è possibile acquistare anche gli abbonamenti per gli altri settori, sarà aperto:

- martedì 29 e mercoledì 30 dalle 15.30 alle 19.00;

- giovedì 31/08 dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.00;

- venerdì 1/09 dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 fino all’inizio della gara.

Da oggi sarà possibile anche ritirare le tessere degli abbonamenti e che fino al 31/8 chi ha acquistato un abbonamento di Gradinata e vuole cambiarlo con uno di Tribuna Laterale lo potrà fare pagando la differenza prevista.