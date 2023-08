Mondo Pantera



Già sottoscritte oltre 300 tessere, da oggi abbonamenti anche online sul sito Go2

martedì, 1 agosto 2023, 17:11

Procede a buoni ritmi la campagna abbonamenti della Lucchese per la stagione 2023-2024 con oltre 300 tessere sottoscritte nei primi due giorni di apertura. Da oggi abbonamenti disponibili anche online sul sito di Go2.

Ecco la comunicazione della Lucchese 1905:

"Si comunica che da oggi sarà possibile acquistare l'abbonamento per la stagione calcistica 2023/2024 anche online collegandosi alla piattaforma Go2 utilizzando il link https://www.go2.it/evento/abbonamento_2023_-_2024_lucchese/6821

Ricordiamo che abbiamo provveduto a richiedere l'aumento della capienza del Porta Elisa, all'interno del quale è anche prevista la riapertura parziale della parte laterale della tribuna coperta. Pertanto appena sarà possibile mettere in vendita gli abbonamenti del settore di tribuna laterale coperta verrà comunicato e naturalmente anche in questo caso saranno previsti i dieci giorni a tariffa agevolata. Intanto però sarà possibile acquistare gli abbonamenti per la tribuna centrale lato est al costo di 380,00 euro. Precisiamo che la Lucchese 1905 e la Go2 non sono responsabili per eventuali errori ed omissioni nell’inserimento dei dati personali del sottoscrittore dell’iniziativa".