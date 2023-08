Mondo Pantera



Info biglietti Lucchese-Perugia

domenica, 27 agosto 2023, 21:25

La società rossonera ha reso noti giorni e orari in cui sarà possibile acquistare il biglietto per assistere al match Lucchese-Perugia, gara valida per la prima giornata di campionato, in programma venerdì 1 settembre alle 20.45 al Porta Elisa.

Ecco il comunicato del club:

La Lucchese 1905 comunica che da domani lunedì 28 agosto sarà attiva la prevendita dei biglietti per la prima gara di campionato Lucchese – Perugia, che si giocherà allo stadio Porta Elisa venerdì 1 settembre alle ore 20.45.

In attesa del via libera della commissione vigilanza per l’aumento della capienza della Tribuna Laterale, dopo gli interventi straordinari effettuati dalla società del presidente Bulgarella sullo stadio, i tagliandi potranno essere acquistati presso il Lucchese Point con i seguenti da lunedì 28 a giovedì 31 agosto dalle 15.30 alle 19, mentre venerdì 1 settembre il Point rossonero sarà aperto dalle 10 alle 12.30, poi la prevendita proseguirà dalle 15.30 fino all’inizio del match alla biglietteria della Curva Ovest.

Questi i prezzi:

Curva Ovest

- intero € 9,00 più prevendita;

- ridotto 15-25 anni e over 70 € 6,00 più prevendita;

- ridotto donna e 8-14 anni € 5, 00 più prevendita

- ridotto Under 8 € 0,00;

Gradinata

- intero € 15,00 più prevendita;

- ridotto 15-25 anni e over 70 € 9,00 più prevendita;

- ridotto donna e 8-14 anni € 6,00 più prevendita;

- ridotto Under 8 € 0,00.

Ricordiamo che la prevendita sarà attiva anche presso i punti vendita La Pergamena e Lucca Carta di Porcari.