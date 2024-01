Mondo Pantera



Perugia-Lucchese, biglietti in vendita

mercoledì, 3 gennaio 2024, 16:28

LA.C. Perugia Calcio comunica che da mercoledì alle ore 16 inizierà la vendita, in modalità on line e presso ricevitorie abilitate Ticketone, dei biglietti per la gara Perugia-Lucchese, in programma domenica 7 gennaio ore 16,15 presso lo stadio “Curi”.

Il prezzo del biglietto per il settore ospiti (Curva Sud) è pari a 14 euro (+ 1 euro di prevendita9 e come sempre la vendita dei tagliandi di quel settore terminerà alle ore 19 del giorno precedente, ovvero di sabato. Si prevede un buon afflusso di tifosi rossoneri in una trasferta non troppo distante ma particolarmente delicata, anche per le assenze che avrà la squadra di Gorgone nel reparto difensivo, ma, sinora, i supporter non hanno mai fatto mancare presenza e incitamento.