Stasera la nuova puntata di Corner Corto

sabato, 12 ottobre 2024, 08:28

Seconda affermazione consecutiva per i ragazzi di miste Umalini che, al termine di una gara condotta benissimo, si impongono con grande merito sulla capolista San Giovanni

lunedì, 7 ottobre 2024, 15:55

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare, prima di tutto, del pesante stop di Perugia dove la Lucchese ha disputato una gara da dimenticare

sabato, 5 ottobre 2024, 16:43

Successo in trasferta per i rossoneri che si sono imposti per 4-2 sul campo de La 10 Livorno. Atteggiamento sin da subito aggressivo dei ragazzi di mister Umalini, attenti in difesa ed efficaci in fase offensiva. Il prossimo appuntamento sarà con la capolista San Giovanni

mercoledì, 2 ottobre 2024, 07:29

Dopo sette giornate di campionato, Edoardo Saporiti balza in testa alla classifica del Gazzettino d'argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Saporiti precede Antoni e Quirini