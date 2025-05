Mondo Pantera



Futsal Lucchese, arriva la qualificazione in semifinale

lunedì, 26 maggio 2025, 18:37

La Futsal Lucchese strappa il pass per la semifinale di Coppa Toscana U21, imponendosi per 3-1 in casa del Cus Pisa. Successo di maturità, che conferma l'ottimo percorso di crescita avuto in questa stagione dai rossoneri.

Remake del derby andato in scena lo scorso 5 maggio, con la Pantera che aveva come obiettivo quello di vendicare la sconfitta arrivata nella prima partita di questa competizione. Futsal Lucchese che si presentava a questo appuntamento in buon stato di forma, con 2 vittorie di fila, conseguite durante la fase a gironi, contro La 10 Livorno e i vice campioni regionali dello Scintilla 1945.

Protagonisti di giornata Giannini, El Nached e Benjohair, quest'ultimo autore della sua terza rete nelle ultime quattro partite. Vittoria ricca di significato per la Futsal Lucchese che in questa stagione, negli incontri disputati tra campionato e Coppa Italia, alla struttura Geodetica di Pisa aveva sempre perso.Martedì 3 giugno, al Palasport di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, la Pantera si giocherà l'accesso alla finale della Coppa Toscana U21, contro il San Giovanni.