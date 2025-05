Mondo Pantera



Futsal Lucchese, via al secondo stage

mercoledì, 28 maggio 2025, 12:21

Divertimento e apprendimento. É stato questo il cuore del primo stage della Futsal Lucchese, andato in scena nei giorni scorsi, finalizzato alla selezione dei ragazzi per la composizione delle squadre che parteciperanno ai prossimi campionati FIGC U15,U17,U19 e U21.



L'appuntamento, svoltosi in un clima di grande positività, ha saputo coniugare efficacemente momenti formativi e occasioni di svago, offrendo ai partecipanti l'opportunità di sperimentare sul campo i fondamenti del futsal. Feedback positivo anche da parte dei tecnici presenti, che hanno evidenziato l'abnegazione e l'impegno dimostrato dai ragazzi.



Dato il buon riscontro e la partecipazione oltre le aspettative, la Futsal Lucchese ha deciso di ampliare il range d'età. Il prossimo stage, in programma per sabato 31 maggio alla palestra "E.Fermi" di Lucca, sarà articolato infatti in due fasi distinte: la prima, a partire dalle ore 15, sarà riservata ai ragazzi nati tra il 2005 e il 2008, la seconda, dalle 16:30, coinvolgerà invece i nati dal 2009 al 2012. L'obiettivo è quello di avvicinare anche i più piccoli al futsal, disciplina che permette di sviluppare particolari abilità tecniche, cognitive e decisionali.



L'intento infatti è quello di costruire un vivaio strutturato, che metta al centro soprattutto la crescita dei giovani, con l'ausilio di tecnici qualificati. Possono partecipare anche i ragazzi che sono già tesserati con una squadra di calcio a 11 e che parallelamente vogliono sperimentare questa attività. Gli stage sono gratuiti e hanno una cadenza settimanale. Per maggiori informazioni, contatta le pagine social della Futsal Lucchese o in alternativa il responsabile Damiano Morotti al 340 909 6105.