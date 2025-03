Mondo Pantera



Lucchese, parte una raccolta fondi su una piattaforma internet

venerdì, 14 marzo 2025, 09:22

di gianluca andreuccetti

La Lucchese riversa in una condizione economica molto delicata. Tante le spese da sostenere, a partire dalla gestione ordinaria, arrivando fino ai costi per le gare casalinghe e in trasferta. In tal senso, nelle ultime ore è stata lanciata una raccolta fondi finalizzata ad aiutare la Pantera a terminare la stagione. Gli organizzatori di questo crowfunding sono Enrico Cesari, la rete televisiva Rete Mia e Alessio Ramacciotti, che abbiamo intervistato.

Su quale piattaforma vi appoggiate per la raccolta fondi?

"Si chiama GoFundMe ed è tra le piattaforme di crowfunding più utilizzate".

Come si può donare?

"La procedura è semplice. In pratica, dopo aver cliccato sul link, si aprirà una sezione che abbiamo creato per la raccolta fondi. Si può donare qualsiasi cifra. L'importo donato è netto".

Ci sono già state delle adesioni?

"Fortunatamente abbiamo avuto già dei riscontri. Spero che nelle prossime altre persone aderiscano a questa iniziativa".

La raccolta fondi ha una scadenza?

"Non c'è un termine ultimo. Auspichiamo però di fare le cose il più veloce possibile. I costi che la Lucchese deve fronteggiare sono ingenti".

A chi verrà distribuito l'importo della donazione?

"Una volta raccolti, i soldi vengono girati direttamente al conto corrente della Lucchese".

Per chi volesse partecipare alla donazione, questo è il link dedicato: https://gofund.me/065a264d