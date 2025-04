Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 9 aprile 2025, 14:39

"Tutti Uniti per la Lucchese!". E' questo il motto portato avanti ieri sera in consiglio comunale. La seduta del del consiglio comunale di Capannori, infatti, ha visto l'approvazione alla quasi unanimità di una mozione volta a chiedere l'Amministrazione capannorese di mettere in atto iniziative a salvaguardia del futuro della Lucchese

lunedì, 7 aprile 2025, 14:25

L'ex portiere e preparatore dei portieri della Lucchese, ora delle Nazionali giovanili, Davide Quironi ha centrato insieme alla Under 17 Azzurra il doppio traguardo di arrivare alla fase finale degli Europei e dei Mondiali di ottobre in Qatar: "Grande soddisfazione"

lunedì, 7 aprile 2025, 08:07

Torna stasera l'appuntamento sul profilo Facebook, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della totale debacle di Pontedera che lascia parecchi dubbi sulla tenuta mentale della squadra alla luce degli ultimi eventi e naturalmente degli sviluppi societari con i bonifici degli stipendi che sono stati annunciati nello scorso...

mercoledì, 2 aprile 2025, 11:53

Una vittoria di orgoglio. La Futsal Lucchese reagisce subito alla sconfitta di Siena, imponendosi per 4-1 in casa del Monsummano. Tredicesimo successo in stagione per i rossoneri che, ad una giornata dal termine, sono sicuri del quarto posto