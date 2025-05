Mondo Pantera



Sestri Levante-Lucchese: maxi schermo in Curva Ovest

venerdì, 9 maggio 2025, 17:38

La partita dei playout Sestri Levante-Lucchese di domani, sabato 10 maggio alle ore 20, sarà proiettata per i tifosi rossoneri sul maxi-schermo direttamente allo Stadio Porta Elisa, nel settore della Curva Ovest, con ingresso gratuito: è arrivato finalmente il via libera di tutti gli enti e società che dovevano dare il via libera. Ora, i tifosi rossoneri avranno la possibilità di assistere tutti insieme alla partita, grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale di Lucca che ha coordinato la richiesta e provveduto a coprire i costi.

"Vista l'impossibilità per i tifosi di seguire in trasferta la Lucchese – si legge in una nota del Comune – l'amministrazione comunale ha ritenuto doveroso allestire un maxischermo per poter seguire la prima sfida di questi importanti playout. La scelta dello stadio è stata l'unica praticabile per consentire di superare la mancanza di deroghe in centro storico e più lunghe procedure amministrative".