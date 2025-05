Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

venerdì, 9 maggio 2025, 17:38

Via libera al maxi schermo allo stadio per vedere la gara di andata dei playout a cui i tifosi rossoneri non potranno assistere di persona per il blocco delle trasferte imposto dal Viminale: è finalmente arrivata l'autorizzazione

venerdì, 9 maggio 2025, 07:14

É andata in archivio la diciottesima edizione del Gazzettino d'Argentino, trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dalle varie testate giornalistiche che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Un'occasione per stare accanto alla Lucchese in vista dell'andata dei playout contro il Sestri Levante: tutti i rossoneri sono...

lunedì, 5 maggio 2025, 19:00

Edoardo Saporiti e gli altri rossoneri verranno premiati alle 18,30 di giovedì prossimo al Caffè Santa Zita di piazza San Frediano: sarà l'occasione per incontrare la squadra in vista del primo spareggio play out di sabato prossimo a Sestri Levante

lunedì, 5 maggio 2025, 11:07

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare degli ormai imminenti spareggi per la salvezze che vedranno impegnati i rossoneri a partire da sabato prossimo, ma anche delle ultime sulla situazione societaria