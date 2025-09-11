Futsal Lucchese, esordio vincente in Coppa Italia

Mondo Pantera
sabato, 13 settembre 2025, 17:13
Buona la prima per la nuova Futsal Lucchese. In una bella cornice di pubblico, la Pantera si impone per 5-3 contro la Timec, nella prima gara della fase a gironi della Coppa Italia. La Lucchese, spinta anche dal calore del pubblico di casa, approccia alla partita in modo perfetto, passando in vantaggio dopo nemmeno un minuto dall'inizio. Pressing alto e voglia di giocare palla a terra: questo il diktat rossonero dei primi minuti. Dopo essere rimasti a galla grazie ad un paio di interventi prodigiosi da parte di Di Lorenzo, la Timec rialza la testa con Senhaji e Usai che nel giro di pochi minuti ribaltano la gara. Nel finale però la zampata di Giannini consente alla Lucchese di andare al riposo sul 2-2. Il tutto a coronamento di una prima parte dove lo spettacolo non è mancato.
Nel secondo tempo, la Pantera alza il ritmo e la qualità delle proprie giocate. Il contropiede diventa l'arma letale dei rossoneri che al 5' passano di nuovo in vantaggio grazie l'eurogol di Byaze. Palla sotto l'incrocio dei pali e padroni di casa avanti. Gli avversari non riescono a reagire e la Lucchese chiude definitivamente i conti, portando a casa 3 punti che danno morale e consapevolezza dei propri mezzi
Soddisfatto a fine partita mister Riccardo Garzelli che ha apprezzato la voglia, l'aggressività e la cattiveria sottoporta mostrata dai suoi ragazzi. Prossima settimana di nuovo in campo, con la Lucchese che venerdì 19 settembre sarà di scena a Prato contro l'Atletico 2001 per il 2^turno di Coppa Italia.
Futsal Lucchese 5-3 Timec
Marcatori: Eramnazi (L), Giannini (L), Byaze (L), Chouhbane (L), Stefanini (L), Senhaji (T), Usai (T), Troja (T)
Futsal Lucchese: Ait Laamiri, Stefanini, Eramnazi, Catania, Izouhar, Santelli, Byaze, Giannini, Marziotti, Rovella, Chouhbane, Dovichi. All: Garzelli
Timec: Di Lorenzo, Peluso, Riccio, Imperio, Fiumanò, Usai, Solazzo, Senhaji, Colella, Bentivoglio, Serio, Troja. All: Bini Conti
sabato, 13 settembre 2025, 21:42
L'ennesimo fallimento (il quarto), le ennesime promesse non mantenute nella scorsa stagione, l'ennesimo ritorno tra i dilettanti: eppure l'amore per la Lucchese è più forte di tutto: a chiusura della campagna abbonamenti, sono state 996 le tessere sottoscritte dai tifosi, la maggior parte delle quali per la curva
sabato, 13 settembre 2025, 12:51
Il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo sport Fabio Barsanti hanno ricevuto a Palazzo Guinigi il presidente della Lucchese, Matteo Brunori, in occasione dell’allestimento della mostra dedicata ai 120 anni dalla fondazione della Lucchese 1905, insieme al curatore Luca Mandoli
sabato, 13 settembre 2025, 08:45
Dopo la pausa estiva, lunedì, alle 19.05, torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della nuova Lucchese, dell'inizio del campionato e delle prospettive rossonere con una grande novità: la trasmissione andrà in onda anche sui canali di Retemia
giovedì, 11 settembre 2025, 14:43
Oltre al capitolo prima squadra, va detto che l'estate ha portato con sé molte novità, segnando un periodo di cambiamenti importanti. Dopo mesi di duro lavoro e una serie di stage che hanno riscosso un'adesione e un interesse sorprendenti intorno al progetto Futsal Lucchese, la società ha deciso di dare...