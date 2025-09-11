Mondo Pantera



Futsal Lucchese, esordio vincente in Coppa Italia

sabato, 13 settembre 2025, 17:13

Buona la prima per la nuova Futsal Lucchese. In una bella cornice di pubblico, la Pantera si impone per 5-3 contro la Timec, nella prima gara della fase a gironi della Coppa Italia. La Lucchese, spinta anche dal calore del pubblico di casa, approccia alla partita in modo perfetto, passando in vantaggio dopo nemmeno un minuto dall'inizio. Pressing alto e voglia di giocare palla a terra: questo il diktat rossonero dei primi minuti. Dopo essere rimasti a galla grazie ad un paio di interventi prodigiosi da parte di Di Lorenzo, la Timec rialza la testa con Senhaji e Usai che nel giro di pochi minuti ribaltano la gara. Nel finale però la zampata di Giannini consente alla Lucchese di andare al riposo sul 2-2. Il tutto a coronamento di una prima parte dove lo spettacolo non è mancato.

Nel secondo tempo, la Pantera alza il ritmo e la qualità delle proprie giocate. Il contropiede diventa l'arma letale dei rossoneri che al 5' passano di nuovo in vantaggio grazie l'eurogol di Byaze. Palla sotto l'incrocio dei pali e padroni di casa avanti. Gli avversari non riescono a reagire e la Lucchese chiude definitivamente i conti, portando a casa 3 punti che danno morale e consapevolezza dei propri mezzi

Soddisfatto a fine partita mister Riccardo Garzelli che ha apprezzato la voglia, l'aggressività e la cattiveria sottoporta mostrata dai suoi ragazzi. Prossima settimana di nuovo in campo, con la Lucchese che venerdì 19 settembre sarà di scena a Prato contro l'Atletico 2001 per il 2^turno di Coppa Italia.

Futsal Lucchese 5-3 Timec

Marcatori: Eramnazi (L), Giannini (L), Byaze (L), Chouhbane (L), Stefanini (L), Senhaji (T), Usai (T), Troja (T)

Futsal Lucchese: Ait Laamiri, Stefanini, Eramnazi, Catania, Izouhar, Santelli, Byaze, Giannini, Marziotti, Rovella, Chouhbane, Dovichi. All: Garzelli

Timec: Di Lorenzo, Peluso, Riccio, Imperio, Fiumanò, Usai, Solazzo, Senhaji, Colella, Bentivoglio, Serio, Troja. All: Bini Conti

​