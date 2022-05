A Curva Ovest ci sono mister Pagliuca e il vice Fracassi

giovedì, 12 maggio 2022, 14:30

Gran finale per l'ultima puntata stagionale di Curva Ovest in onda questa sera, giovedì, su Noitv a partire dalle ore 21: ospiti di stasera saranno mister Guido Pagliuca e il suo vice Stefano Fracassi. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.