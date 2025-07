Il Basketbal Club Lucca, saluta e ringrazia Fabio Lippi

sabato, 5 luglio 2025, 18:44

Fabio Lippi chiude il suo rapporto con il Bcl iniziato 5 anni fa, quando poco più che ventenne si fece notare da subito per la dedizione e la smisurata voglia di fare sempre di più e bene. "In questi anni – si legge in una nota della società biancorossa – è cresciuto moltissimo, spesso è stato più che determinante nel percorso che il BCL ha fatto per giungere alla finale, dimostrando sempre versatilità, capacità di adattamento e un attaccamento viscerale ai colori biancorossi, doti che agli addetti ai lavori e al pubblico lo faranno ricordare per molto molto tempo. A Fabio facciamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro, professionale e non, e ancora lo ringraziamo di cuore per come ha dedicato anima, cuore e professionalità al Bcl".