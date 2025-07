Trofeo Podistico Lucchese, le manifestazioni in programma nel fine settimana

venerdì, 4 luglio 2025, 09:04

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma nel prossimo fine settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro.

Sabato 5 luglio appuntamento al Rifugio Santi in loc. La Vetricia a Barga, per la 13ª "Scarpinata nell'Appennino Barghigiano" organizzata dall'Associazione Asbuc Barga. Partenza dalle ore 15, percorsi montani di km 6 e 11.

Domenica 6 luglio ci troveremo a Levigliani per il "Trofeo Monte Corchia", organizzato dall'Unione Sportiva Levigliani. Partenza da Piazza Ortali, percorsi di km 3 - 6 - 18. Per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al gruppo WhatsApp dedicato per essere così sempre aggiornati sulle prossime marce in programma.