Play off, ecco chi passa il turno: va avanti l'Entella

Altre notizie brevi

giovedì, 12 maggio 2022, 21:32

Paolo Giovannini, ex direttore generale rossonero e per dieci anni a Pontedera, con cui ha interrotto il rapporto nei giorni scorsi, ha firmato un contratto che lo lega all'Arezzo a partire dalla prossima stagione.

giovedì, 12 maggio 2022, 16:59

Pasquale Padalino, che ha guidato il Siena nella parte conclusiva della stagione, non sarà l'allenatore dei bianconeri nel prossimo campionato: l'ufficializzazione sull'interruzione del rapporto è arrivata attraverso una nota della società.

giovedì, 12 maggio 2022, 14:30

Gran finale per l'ultima puntata stagionale di Curva Ovest in onda questa sera, giovedì, su Noitv a partire dalle ore 21: ospiti di stasera saranno mister Guido Pagliuca e il suo vice Stefano Fracassi. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

mercoledì, 11 maggio 2022, 16:48

