Play off, la finale sarà Palermo-Padova

Altre notizie brevi

giovedì, 2 giugno 2022, 14:19

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha rivelato nel corso di una intervista a Il Resto del Carlino la data di inizio del prossimo torneo di Serie C che sarà il 28 agosto: "Aulla prossima stagione ha infine anticipato: "Il campionato di C partirà domenica 28 agosto e proseguirà...

mercoledì, 1 giugno 2022, 18:32

Spunta un altro nome per la difesa rossonera, si tratta di Omar Hoxha, classe 2001 di proprietà della Cremonese che nell'ultima stagione ha militato in Serie D nell'Este. Si tratta di un giocatore forte fisicamente che può tranquillamente essere inserito in un pacchetto arretrato di una squadra di Serie C.

mercoledì, 1 giugno 2022, 15:37

L'ex direttore sportivo della Lucchese, Antonio Obbedio ha prolungato il contratto che lo lega al Renate. Obbedio era arrivato al Renate nell'estate del 2020.

mercoledì, 25 maggio 2022, 23:09

Si sono concluse le due semifinali di andata dei play off per stabilire la quarta squadra che salirà in B. Ecco i risultati: