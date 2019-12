Greselin torna in campo con la maglia del Giana Erminio

sabato, 7 dicembre 2019, 13:55

Siamo veramente felici di poter dare questa notizia. Simone Greselin, classe 1998, è tornato in campo. Il giocatore ex rossonero, purtroppo, aveva subito un grave infortunio nella trasferta di Olbia con la maglia della Lucchese e si era fratturato tibia e perone in uno scontro di gioco. Ce lo ricordiamo ingessato quando arrivò sulla nave che riportava la squadra dalla Sardegna, provato da quanto era accaduto. Fu subito trasferito alla clinica Umanitas di Rozzano per essere operato, perché aveva voglia di tornare in campo il prima possibile. Non lo ha potuto fare con la Lucchese, anche se aveva ancora un anno di contratto, perché nel frattempo la società è fallita ma lo farà con la sua Giana Erminio, la squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico, ritrovando il suo maestro Cesare Albè. Già da un mese si sta allenando con i bianco-azzurri e ieri ha firmato un contratto che lo legherà alla Giana fino al 30 giugno. In bocca al lupo anche dalla redazione di Gazzetta lucchese.