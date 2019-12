Rossoneri di nuovo in campo, ma Falomi non si allena in vista della cessione

martedì, 17 dicembre 2019, 19:56

La squadra ha ripreso ad allenarsi e c’è da sottolineare che Nicola Falomi è rimasto allo stadio senza allenarsi con la squadra perché in attesa di trovare una sistemazione, mentre Gueye ha lavorato con i compagni. Cruciani, Remorini e Lucarelli non erano presenti per vari motivi. Il laterale d’attacco ha un attacco influenzale mentre gli altri due a scopo precauzionale. Da segnalare che il difensore Daniele Guglielmi non è stato tesserato e quindi non farà parte della Lucchese del futuro. La buona notizia è il rientro in gruppo del difensore Michele Dinelli classe 2000 dopo un lungo periodo di inattività. Ancora a parte Lici e Ligorio. Per domani è prevista una doppia seduta.