Ultima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 dicembre 2019, 15:05

Michel Cruciani sarà l'ospite della puntata di "Curva Ovest" in onda domani sera, giovedì, su Noitv alle ore 21. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

mercoledì, 18 dicembre 2019, 13:43

In occasione del prossimo Natale Lucca United organizza una due giorni 21 e 22 dicembre, aperta a tutti i tifosi per scambiarci auguri e brindare alle prossime festività. Nell'occasione saranno a disposizione nuovi articoli e nuovi gadgets per colorare di rossonero le nostre case, e idee regalo per amici e parenti.

martedì, 17 dicembre 2019, 19:56

La squadra ha ripreso ad allenarsi e c’è da sottolineare che Nicola Falomi è rimasto allo stadio senza allenarsi con la squadra perché in attesa di trovare una sistemazione, mentre Gueye ha lavorato con i compagni. Cruciani, Remorini e Lucarelli non erano presenti per vari motivi.

lunedì, 16 dicembre 2019, 13:10

Il Basket Le Mura Lucca comunica che nella mattinata odierna (lunedì 16 dicembre) Silvia Pastrello è stata operata ad Arezzo dal professor Giuliano Cerulli e dal suo staff. L’equipe medica ha provveduto a ricostruirle il legamento crociato anteriore lesionato saturandole, inoltre, una piccola lesione al menisco esterno.