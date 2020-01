Mister Ascoli (Sanremese): "Felicissimo della risposta, da venerdì penseremo alla Lucchese"

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 gennaio 2020, 17:21

Si sono concluse le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia di Serie C. Ecco i risultati, come è noto la Sanremese sarà la prossima avversaria dei rossoneri in campionato:

mercoledì, 29 gennaio 2020, 15:06

Filip Raicevic, ex attaccante rossonero di proprietà del Livorno, si trasferisce in Polonia. Lo Slask Wroclaw ha ufficializzato il suo arrivo in prestito fino al 30 giugno del 2020.

mercoledì, 29 gennaio 2020, 14:28

Con l'ammonizione rimediata domenica scorsa contro il Ghiviborgo, Michel Cruciani è entrato in diffida: al prossimo cartellino giallo, il centrocampista rossonero incapperà in una squalifica.

martedì, 28 gennaio 2020, 13:50

Anche la Lucchese è interessata alle semifinali di andata della Coppa Italia di Serie D che vedranno protagonista proprio la prossima avversaria dei rossoneri in campionato, ovvero la Sanremese. Il tabelloni, infatti, prevede per domani, mercoledì, l’andata delle semifinali: Sanremese-Folgore Caratese e Tolentino-Città di Fasano. Il ritorno si giocherà il...