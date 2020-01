Quarta di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

venerdì, 24 gennaio 2020, 19:07

A seguito dell'accordo intercorso tra le due società la partita Sanremese-Lucchese in programma domenica 2 febbraio 2020 avrà inizio alle ore 15,e non alle ore 14,30.

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:46

Domenica 26 gennaio, dalle ore 16.45 verrà aperto il Museo rossonero. Durante il periodo di apertura sarà possibile donare piccoli contributi per il sostentamento del Museo ed a tutti coloro che vorranno contribuire verranno dati in omaggio dei "gadgets" che sono stati realizzati appositamente per arricchire le collezioni di materiale rossonero.

venerdì, 24 gennaio 2020, 08:46

Lucchese-Ghiviborgo, in programma domenica al Porta Elisa, sarà diretta da Andrea Rizzello della sezione AIA di Casarano. Rizzello sarà coadiuvato da Alessandro Parisi di Bari e da Vincenzo Andreano di Foggia.

giovedì, 23 gennaio 2020, 08:29

E' Daniele Deoma, direttore sportivo rossonero, l'ospite della puntata di staser, giovedì, di "Curva Ovest" in onda su Noitv alle ore 21. In studio, Guido Casotti e l'opinione leader Giulio Castagnoli.