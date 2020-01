Semifinali di andata di Coppa Italia serie D, vince la Sanremese

mercoledì, 29 gennaio 2020, 17:21

Si sono concluse le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia di Serie C. Ecco i risultati, come è noto la Sanremese sarà la prossima avversaria dei rossoneri in campionato:

Sanremese-Folgore Caratese 1-0

Tolentino-Fasano 1-1