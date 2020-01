Terza di ritorno, ecco le gare in programma

venerdì, 17 gennaio 2020, 08:13

Fine settimana in cui andrà in scena la terza giornata di ritorno del girone A della Serie D. Ecco tutte le gare in programma:

RealForte-Lucchese

Ghiviborgo-Bra

Chieri-Borgosesia

Savona-Caronnese

Ligorna-Fezzanese

Sanremese-Lavagnese

Fossano-Seravezza

Casale-Vado

Prato-Verbania