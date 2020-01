Tragedia di Socciglia, la Lucchese chiede un minuto di silenzio per la gara contro il Ghiviborgo

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 gennaio 2020, 12:22

il giudice sportivo ha fermato per un turno Maikol Benassi: il difensore, che era in diffida, era stato ammonito domenica scorsa a Forte dei Marmi.

martedì, 21 gennaio 2020, 16:53

L'ex esterno rossonero Guido Favale, in questo inizio di stagione alla Reggiana, ha firmato un contratto con la Pistoiese dove rimarrà in prestito sino alla fine della stagione.

domenica, 19 gennaio 2020, 17:02

Si sono concluse tutte le gare valide per la terza giornata di ritorno del girone A della Serie D. Ecco i risultati:

venerdì, 17 gennaio 2020, 14:23

La Lucchese 1905 comunica di aver ingaggiato il difensore Edoardo Soldati, classe 2000. Il neo rossonero ha iniziato la stagione nel Picerno, in Serie C, collezionando due presenze in campionato e una in Coppa Italia. Soldati è già disponibile per la prossima gara, domenica sul terreno del Real Forte Querceta.