Anche a Lucca un minuto di silenzio per manifestare cordoglio per le vittime della pandemia:

martedì, 31 marzo 2020, 13:57

L'Italia unita si è stretta nel lutto per le vittime del coronavirus con bandiere a mezz’asta sui palazzi pubblici e un minuto di silenzio che si è tenuto alle 12 in punto. Un simbolo di solidarietà e vicinanza ai familiari di chi non è riuscito a superare l’infezione e di partecipazione nazionale al dolore delle comunità più colpite. L’assessore alla cultura e sport Stefano Ragghianti, a nome di tutta la giunta, ha osservato il minuto di silenzio davanti alle bandiere abbrunate di Palazzo Orsetti.