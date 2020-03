Camera di Commercio chiusa sino al 3 aprile

Altre notizie brevi

mercoledì, 25 marzo 2020, 18:55

Parcheggio gratuito per tutto il periodo dell’emergenza al personale sanitario del San Luca che, ancora, incredibilmente, paga per la sosta. Lo chiede il vice sindaco di Lucca Giovanni Lemucchi: “Sono momenti difficili per chi lavora a contatto con i malati all’Ospedale San Luca.

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:21

A Lucca da questa mattina sono iniziati i monitoraggi delle zone del territorio comunale ritenute più sensibili attraverso l'utilizzo di aeromobili a comando remoto messi a disposizione da appartenenti al Comando di Polizia Municipale di Lucca, che recentemente hanno conseguito l'abilitazione al loro pilotaggio.Il tutto per un costo di circa...

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:18

Ci sarà più tempo per pagare il bollo auto in Toscana: chi avrebbe dovuto farlo entro il 31 marzo, il 30 aprile o il 30 maggio, potrà versare quanto dovuto senza sanzioni ed interessi entro il 30 giugno. Il differimento dei termini di pagamento è stato deciso dalla giunta regionale,...

mercoledì, 25 marzo 2020, 12:16

Ricetta elettronica tramite Sms, da oggi anche i medici e pediatri di famiglia che sostituiscono i colleghi in quarantena o ammalati, avranno accesso alla procedure per emettere le ricette elettroniche. L'iniziativa rientra tra le misure straordinarie varate dal Settore Sanità digitale e innovazione dell'assessorato per la prevenzione e gestione dell'emergenza...