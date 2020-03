Comune di Lucca, definito un piano per il rilancio della città, rinviata la prima scadenza del suolo pubblico

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 marzo 2020, 19:25

Sono misure che Confcommercio giudica insufficienti, quelle rose note questo pomeriggio dal Comune di Lucca in materia tributaria a sostegno delle attività economiche. “Il trascorrere dei giorni – si legge in una nota dell’associazione – e l’accavallarsi di notizie che raccontano un quadro sempre più problematico in tutta Italia legato...

mercoledì, 18 marzo 2020, 17:43

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente della FIGC è tornato sul possibile recupero dei vari campionati dalle colonne de Il Mattino: “Non abbiamo rincorso gli eventi, bensì li abbiamo anticipati. Siamo stati i primi a sospendere le attività dal 23 febbraio, cancellando oltre 2mila partite in Lombardia...

mercoledì, 18 marzo 2020, 12:33

Il Governo ha pubblicato il decreto legge Cura Italia sulle misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che, tra le altre cose, stanzia oltre 3 miliardi di euro per finanziare, su tutto il territorio nazionale, la...

martedì, 17 marzo 2020, 19:53

Mascherine per il personale sanitario, per i medici di medicina generale, per i volontari di Protezione Civile e per gli operatori che lavorano in prima linea per assistere le persone che hanno più bisogno e per garantire i servizi essenziali.