Coravirus e calcio: il Seregno regala un respiratore all'ospedale di Monza

domenica, 15 marzo 2020, 13:32

Il Seregno Calcio informa che ha provveduto ad acquistare un respiratore per l'Ospedale San Gerardo di Monza. Non appena arriverà in Italia, verrà prontamente consegnato all'ospedale brianzolo.