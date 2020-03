Coronavirus, da oggi al via esami a tappeto nelle Rsa

martedì, 31 marzo 2020, 15:29

Partiranno già da oggi gli esami a tappeto per gli ospiti e gli operatori di Rsa, Rsd (Residenze per disabili) e strutture sociosanitarie. Oggi stesso il presidente Rossi firmerà una nuova ordinanza che regolerà l'uso degli esami a tappeto in tutte le Rsa, Rsd e strutture socio-sanitarie della Toscana e partiranno 5.000 test sierologici nelle aree più colpite della Asl Toscana centro e 1.600 in quelle della nord ovest.