Coronavirus: in Toscana ricette elettroniche via SMS anche dagli specialisti ospedalieri

Altre notizie brevi

martedì, 31 marzo 2020, 16:48

Persone con gravi forme di disabilità intellettiva possono uscire di casa, ma nel rispetto obbligatorio di determinate regole. E’ quanto si precisa in una Circolare regionale inviata, ieri, a prefetti, asl e associazioni, a firma dell’assessore alla salute Stefania Saccardi.

martedì, 31 marzo 2020, 15:29

Partiranno già da oggi gli esami a tappeto per gli ospiti e gli operatori di Rsa, Rsd (Residenze per disabili) e strutture sociosanitarie. Oggi stesso il presidente Rossi firmerà una nuova ordinanza che regolerà l'uso degli esami a tappeto in tutte le Rsa, Rsd e strutture socio-sanitarie della Toscana e...

martedì, 31 marzo 2020, 13:57

L'Italia unita si è stretta nel lutto per le vittime del coronavirus con bandiere a mezz’asta sui palazzi pubblici e un minuto di silenzio che si è tenuto alle 12 in punto. Un simbolo di solidarietà e vicinanza ai familiari di chi non è riuscito a superare l’infezione e di...

martedì, 31 marzo 2020, 12:03

Continua l’impegno di Centro Fidi, l’organismo creditizio a sostegno delle imprese che fa parte del Sistema Confcommercio, per realizzare prodotti in grado di garantire liquidità alle aziende alle prese con l’emergenza coronavirus. A tale proposito è stato raggiunto un accordo con la Federazione toscana delle banche di credito cooperativo che...