Coronavirus, parte un servizio di ascolto psicologico gratuito a distanza

Altre notizie brevi

lunedì, 23 marzo 2020, 19:48

La UEFA ha ufficializzato il rinvio delle finali di Champions League, Europa League e Woman Champions League: "A seguito della crisi Covid-19, l'UEFA ha ufficialmente rinviato formalmente le seguenti finali, originariamente previste per maggio 2020: Uefa Champions League, Uefa Europa League e Uefa Woman Champions League.

lunedì, 23 marzo 2020, 18:38

“Ho scritto al Ministro Di Maio affinché sblocchi la situazione per i tanti italiani, alcuni anche lucchesi, che si trovano all’estero da prima dello scoppio dell’emergenza Covid-19 nel nostro paese e che oggi sono impossibilitati a rientrare, con tutto quello che ne consegue in termini di preoccupazione, disagi ed evidenti...

lunedì, 23 marzo 2020, 15:41

Un numero di telefono dedicato interamente alle richieste di aiuto degli anziani che vivono situazioni di solitudine e di fragilità, con problematiche di salute tali da non potere provvedere autonomamente a fare la spesa o che non possono contare sull'aiuto di familiari.

domenica, 22 marzo 2020, 20:08

Da oggi, su tutto il territorio nazionale, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano. Uniche eccezioni: comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.