Coronavirus, prorogate fino al 30 giugno autocertificazioni e attestati ISEE per ticket

Altre notizie brevi

giovedì, 19 marzo 2020, 19:04

Le pattuglie della Polizia Municipale del Comune di Lucca nella giornata di mercoledì e questa mattina hanno effettuato numerosi controlli sul territorio per garantire l’osservanza delle misure decise per limitare la diffusione del coronavirus. In particolare ieri sono state controllate 106 persone e 59 attività commerciali.

giovedì, 19 marzo 2020, 18:35

Appello del presidente Rossi per un ‘prestito di solidarietà’ alle aziende che usano, per i loro processi, mascherine con filtro FFP2 e FFP3 e i cui stabilimenti in questo momento sono magari chiusi. “Prestate i dispositivi che avete in magazzino al Servizio sanitario nazionale - propone Rossi - e quando...

giovedì, 19 marzo 2020, 18:28

“Non vorremmo arrivare a iniziative di mobilitazione, ma occorre più collaborazione da parte di Esselunga nel comprendere che in questo momento è importante ridurre gli orari di lavoro, e restare chiusi la domenica. Non stiamo chiedendo di lavorare meno, ma di esporci meno. Altre catene sono andate in questa direzione...

giovedì, 19 marzo 2020, 17:15

Geal s.p.a. comunica che, al fine di limitare l’aggregazione di persone con le possibili conseguenze sanitarie vista la situazione di emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19, in accordo con la Centrale Operativa della Protezione Civile, questa mattina ha provveduto alla temporanea sospensione dell’erogazione di acqua al Fontanello della Stazione...