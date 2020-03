Coronavirus, tutti i servizi di Geal garantiti da remoto

Altre notizie brevi

giovedì, 12 marzo 2020, 18:48

A breve arriverà anche in tutti gli ospedali della Toscana il ‘Tocilizumab’, il farmaco prodotto dall'azienda farmaceutica Roche per curare l'artrite reumatoide, ma che si è scoperto essere in grado di ridurre i problemi polmonari dei soggetti colpiti dal Coronavirus.

giovedì, 12 marzo 2020, 17:55

Almeno duemila posti letto, distribuiti in varie zone della Toscana e ricavati dall'utilizzo di hotel, residence ed agriturismo attualmente vuoti, saranno riservati dalla Regione Toscana per ospitare persone affette da Coronavirus poco sintomatici o in via di guarigione, in modo da garantire isolamento e cure in una situazione confortevole ma...

giovedì, 12 marzo 2020, 13:52

Andrà regolarmente in onda, sia pure senza ospiti ma con tanti collegamenti telefonici, la puntata di "Curva Ovest" in onda su Noitv alle ore 21 di stasera. In studio Guido Casotti.

giovedì, 12 marzo 2020, 12:18

La Polizia Municipale nella giornata di ieri (martedì 11 marzo) è stata impegnata in una serie di controlli per verificare l’applicazione delle norme emanate dal Governo per l’emergenza Coronavirus. Una pattuglia di agenti ha presidiato prima la via Romana e poi viale Luporini con valutazione e presa consegna del modello...