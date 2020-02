Esonero per l'ex allenatore rossonero Braglia

Altre notizie brevi

martedì, 11 febbraio 2020, 16:51

La partita Savona-Lucchese in programma domenica 16 febbraio avrà inizio alle ore 15 e non alle ore 14,30 come da calendario: lo comunica con una nota la società rossonera.

martedì, 11 febbraio 2020, 15:50

E dieci! Con il gol messo a segno domenica nella gara vinta dal Novara per 4-1 sul Gozzano, Mattia Bortolussi, ex capitano rossonero, è andato in doppia cifra: sono già dieci le reti messe a segno dall'attaccante che nella scorsa estatee, dopo il fallimento della Lucchese, è stato acquistato dalla...

lunedì, 10 febbraio 2020, 19:35

La Lucchese 1905 vuole ricordare degnamente Lido Marcucci, lo storico magazziniere rossonero deceduto domenica sera e ha chiesto alla Lega nazionale dilettanti di giocare con il lutto al braccio sia domenica prossima a Savona che domenica 23 contro il Ligorna: in quest'ultima occasione, inoltre, la Lucchese intende far osservare un...

lunedì, 10 febbraio 2020, 08:47

E' scomparso nella notte lo storico ex magazziniere rossonero Lido Marcucci, per tantissimi anni il gestore dello spogliatoio del Porta Elisa e sempre al seguito della Lucchese. Alla famiglia Marcucci, le condoglianze della nostra redazione.