Geal, sospesa erogazione acqua al fontanello della Stazione ferroviaria

Altre notizie brevi

giovedì, 19 marzo 2020, 19:04

Le pattuglie della Polizia Municipale del Comune di Lucca nella giornata di mercoledì e questa mattina hanno effettuato numerosi controlli sul territorio per garantire l’osservanza delle misure decise per limitare la diffusione del coronavirus. In particolare ieri sono state controllate 106 persone e 59 attività commerciali.

giovedì, 19 marzo 2020, 18:35

Appello del presidente Rossi per un ‘prestito di solidarietà’ alle aziende che usano, per i loro processi, mascherine con filtro FFP2 e FFP3 e i cui stabilimenti in questo momento sono magari chiusi. “Prestate i dispositivi che avete in magazzino al Servizio sanitario nazionale - propone Rossi - e quando...

giovedì, 19 marzo 2020, 18:28

“Non vorremmo arrivare a iniziative di mobilitazione, ma occorre più collaborazione da parte di Esselunga nel comprendere che in questo momento è importante ridurre gli orari di lavoro, e restare chiusi la domenica. Non stiamo chiedendo di lavorare meno, ma di esporci meno. Altre catene sono andate in questa direzione...

giovedì, 19 marzo 2020, 17:48

È prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito (ERA, ERB, ERC) utili per le prestazioni rese in ambito sanitario, in scadenza il 31 marzo 2020. La proroga è stata stabilita con Ordinanza del presidente della Giunta regionale n.